馮世寬國軍跨年一身紅 網友諷：大陸臥底
馮世寬2016年最後一天，穿著紅西裝參加國軍跨年活動，其中安排藝人團體現場表演，炒熱氣氛，但放眼歷任國防部長，敢穿紅西裝的，馮世寬恐是第一人。此舉沒有為馮世寬招來好運，反遭網友批評馮世寬「言行舉止都像小丑」使軍人的威嚴蕩然無存，也有網友認為馮世寬「原來是大陸安排臥底的人」。
國防部12月31日晚間舉辦跨年晚會，並安排歌舞表演，馮世寬穿著一件紅色西裝現身，接待官兵眷屬，氣氛愉快。紅西裝幫馮世寬成吸睛焦點外，卻也招來網友間的批評。今早國民黨政策會執行長蔡正元在臉書上發文表示「馮世寬是全世界第一位，打扮得和演藝人員一樣的國防部長」。
有網友表示「過新年，紅色是喜氣吉利。」、「再戴個紅色帽子，聖誕夜時聖誕老人」也有網友質疑「好奇怪，除了主持人或是綜藝節目才會穿大紅色的西裝。」，但多數網友則批評馮世寬「做秀的小丑」、「原來他是大陸安排臥底的人，就是要把國軍綜藝化！」、「最近的臥底越來越不專業了。」
且國防部自蔡英文政府上任至今，接連發生雄三「誤射事件」、陸軍第8軍團裝甲564旅一輛CM11勇虎戰車翻覆4名官兵不幸死亡、海軍陸戰隊員集體虐殺小狗「小白」致死案、愛國者飛彈操作出包士官遭車頭夾傷…等事件，民眾對國軍保台沒信心，馮世寬的紅西裝也讓網友認為「難怪經常凸槌，原來是康樂隊的不暗軍事」。
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
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