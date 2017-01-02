吳德榮：下波鋒面周日到 估達大陸冷氣團標準

本周天氣溫暖舒適。（本報系資料照）

中央氣象局表示，今天（2日）仍是晴到多雲、陽光普照的天氣，僅迎風面的東半部地區雲量偏多，仍會有些短暫雨的可能。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，下波天氣系統約在周日南下，冷空氣的強度大約是東北季風，但很接近大陸冷氣團，溫度降幅大。

氣象局表示，今天清晨低溫大多在17到20度，白天溫暖舒適，各地高溫普遍在26到28度，西半部日夜溫差偏大，提醒民眾留意氣溫的變化並適時增減衣物。

吳德榮據歐洲中期預報中心（ECMWF）數值模擬指出，周一到周六，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼，周二有一小股非常微弱的東北風，北海岸、北部山區雲量稍增多，北台灣高溫約略降1、2度。

數值模擬顯示下波天氣系統大約在周日南下，吳德榮表示鋒面之後的冷空氣的強度大約是「東北季風」，很接近「大陸冷氣團」的強度，連續一周偏暖後又大幅降溫，民眾要注意「乍暖還寒、最難將息」，適時添衣保暖以免著涼。

(中時電子報)