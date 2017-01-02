吳德榮：下波鋒面周日到 估達大陸冷氣團標準
中央氣象局表示，今天（2日）仍是晴到多雲、陽光普照的天氣，僅迎風面的東半部地區雲量偏多，仍會有些短暫雨的可能。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，下波天氣系統約在周日南下，冷空氣的強度大約是東北季風，但很接近大陸冷氣團，溫度降幅大。
氣象局表示，今天清晨低溫大多在17到20度，白天溫暖舒適，各地高溫普遍在26到28度，西半部日夜溫差偏大，提醒民眾留意氣溫的變化並適時增減衣物。
吳德榮據歐洲中期預報中心（ECMWF）數值模擬指出，周一到周六，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼，周二有一小股非常微弱的東北風，北海岸、北部山區雲量稍增多，北台灣高溫約略降1、2度。
數值模擬顯示下波天氣系統大約在周日南下，吳德榮表示鋒面之後的冷空氣的強度大約是「東北季風」，很接近「大陸冷氣團」的強度，連續一周偏暖後又大幅降溫，民眾要注意「乍暖還寒、最難將息」，適時添衣保暖以免著涼。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。