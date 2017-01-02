梧桐妹首露面 水汪汪大眼激似賈靜雯

賈靜雯在臉書曬出一家日常生活照。(圖／翻攝自賈靜雯臉書)

梧桐妹首露半臉，大眼復刻賈靜雯。(圖／翻攝自賈靜雯臉書）

藝人賈靜雯和修杰楷育有愛女「咘咘」，今年春天還將迎接女寶寳出生，加上與前夫所生的大女兒「梧桐妹」，一家五口幸福和樂，元旦她在臉書曬出一家日常，不曾露面的梧桐妹首次露出大眼，令人驚艷。

賈靜雯和孫志浩離婚時，曾協議不能讓梧桐妹曝光，所以她在臉書PO照時，都會巧妙用修圖軟體後製，元旦她在臉書曬出多張家庭日常照，透露自己一日往常的準備早餐、愛在陽光下奔跑嬉戲及和最愛的寶貝們自拍，「生活中製造幸福的點滴，有甜，有苦...有夢，有實現！這就是我要的生活」。

而照片中除了有可愛的咘咘，11歲的梧桐妹也罕見露面，雖然只露半臉，不過她遺傳媽媽一雙水汪汪大眼，優良基因令人驚艷，讓粉絲驚呼「原來姊姊也跟媽媽一樣有雙大眼睛」，直誇她也是個小美女。

(中時電子報)