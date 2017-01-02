駐法代表處升旗 齊祝國運昌隆
駐法國代表處當地時間元旦舉行盛大升旗典禮。駐法代表張銘忠與百餘位旅法僑界人士及法國友人出席盛會，以實際行動展現對中華民國的熱愛與支持，場面熱絡溫馨。
活動由張銘忠領唱國歌拉開序幕，隨後「青天、白日、滿地紅」國旗在悠揚的國旗歌樂聲中冉冉升起，象徵「一元復始、萬象更新」，齊祝國家永續繁榮昌盛。
張銘忠致詞時闡述政府現階段以「5+2產業」推動經濟結構轉型，殷盼僑商、台商回國投資，也期待法商進一步投資台灣，透過新產業發展，重新點燃台灣經濟發展的引擎，期望搭建台灣與南亞和東協各國的多元交流，持續參與區域經濟整合，將世界資源引進台灣，也將台灣推向世界。
回顧過去一年，他說，駐處陸續完成重新簽署「航空協議」，促成長榮航空公司直飛班機由原來每週4班增加至7班、台法雙方完成「度假打工計畫」異地簽署、故宮博物院與法國吉美亞洲藝術博物館在巴黎合辦「玉：從帝王尊榮到裝飾風的藝術」特展等具體工作成果，期勉大家在新的一年繼續勇敢邁進，共同迎接未來挑戰。
相關儀式結束後，駐法代表處提供刈包、炒米粉、熱豆漿等台灣傳統點心及茶飲，讓與會鄉親與法國友人有機會品嘗到台灣家鄉味美食小吃，在攝氏零下1度的寒風中倍覺窩心與感動，彼此相互賀年並盡情歡敘。1060102
(中央社)
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