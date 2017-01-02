旅法僑領臺商歡聚迎新年
法國臺灣商會會長郭珮涵邀請近40位旅法臺商、僑領到她在94省Vitry-sur- Seine市的家中餐敘，一起倒數跨年。駐法國代表張銘忠夫婦偕僑務組長林宏穎等駐處同仁應邀出席。
郭珮涵首先歡迎全體嘉賓，感謝駐法國代表處長期以來的關懷與照顧，並肯定嘉賓們不畏風寒，熱情歡聚一堂共度倒數跨年夜，充分展現齊心打造和諧魅力僑社的無私奉獻精神。
張銘忠也應邀致詞，代表中華民國政府向在座鄉親表達關懷之意，也特別感謝僑領、臺商們愛鄉愛國的情操始終如一，鼎力襄贊駐法國代表處推動總體外交暨僑務工作，更期勉大家續予駐處支持與協助，共同克服新挑戰，為中華民國臺灣及旅法僑社再創繁榮昌盛新局。
郭珮涵夫婦援例為大家精心準備了豐盛美食，並安排卡拉OK歡唱，讓與會僑領、臺商們在輕鬆愉快的氣氛下，盡情交流，分享旅法生活點滴與甘苦。
席間，張銘忠夫婦與嘉賓們一同歡敘，齊聲倒數迎接2017年，「新年快樂」的祝福語不絕於耳，場面熱絡溫馨。1060102
(中央社)
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