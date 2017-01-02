天氣溫暖舒適 持續至7日
氣象專家吳德榮表示，週一至週六 (2日至7日)，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，最新歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)的數值模擬顯示，週一至週六，台灣都在暖氣團內，白天溫暖舒適、早晚稍涼；西半部晴朗穩定，高溫26至28度；東半部雲量稍多偶有局部短暫雨，高溫24至27度。
週二(3日)有一小股非常微弱的東北風，使北海岸、北部山區雲量稍增多，也增加一點零星降雨機率；北台灣高溫僅略降1、2度，其他地區則未必會有變化。
吳德榮表示，各國最新電腦模擬大都顯示，下一波天氣系統大約在8日南下，鋒面之後的冷空氣的強度，大約是「東北季風」，但很接近「大陸冷氣團」的強度；值得關注的是，在連續一週的偏暖後又大幅降溫，「乍暖還寒、最難將息」應該要注意。
另外，也要持續注意新資料的變化，因為無論在冷空氣的強度，或其抵達的時間，各國模式模擬皆還會有所調整。1060102
(中央社)
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