雲林新年音樂會 揭開台灣燈會序曲

雲林今年不只有燈會，更首創由大型管弦樂團演出新年音樂會，並首演名曲「梁祝小提琴協奏曲」，揭開台灣燈會序曲。

成立邁入5年的正心愛樂管弦樂團，將於2日下午2時30分在雲林縣政府文化處表演廳，舉行「2017台灣燈會在雲林—正心愛樂蝶戀Vienna」新年音樂會，期望在鄉親的鼓勵聲中，開展台灣音樂界嶄新風雲際會。

正心愛樂管弦樂團成員網羅國內優秀青年音樂演奏家，「以樂會友」推廣音樂風氣，並以「在地全球化」理念，從雲林、台灣中部出發，邁向全國，接軌國際。

這次音樂會曲目，上半場第一首由指揮葉政德改編自台灣著名作曲家蕭泰然的鋼琴作品「家園的回憶」，樂曲深刻表達對台灣的情感，樂團也希望藉此展現推廣台灣本土音樂的信念。

上半場第二首曲目，將演出知名的「梁祝小提琴協奏曲」；此曲是近年來熱門的演出曲目，將中國知名的民間「愛的故事」，運用小提琴與各式樂器的對話，呈現故事的纏綿，期望在雲林的首演帶來新熱潮。

下半場演出仿照維也納的新年音樂會，帶引觀眾隨著約翰史特勞斯家族華麗悅耳的圓舞曲集，歡送過去、邁向未來。

葉政德表示，這次新年音樂會的曲目安排，靈感來自與瑞士老師的對話，在圓舞曲歡樂的愛中，喜迎新年，加入台灣作曲家對鄉土的愛與思念，融合梁祝故事愛的元素，整場演出以「愛」來貫串，表達對家園愛的延續及發揚。1060102

(中央社)