氣喘無法吹管樂 學子治癒重拾樂器
一名熱愛管樂的蔡姓學生，因嚴重氣喘一度放棄管樂，經醫師治療後，不僅重拾樂器，且升上大學後，氣喘不再發作，還回到嘉義市表演。
甫落幕的嘉義市國際管樂節，是嘉義市的年度音樂盛會，今年返鄉表演的大二蔡姓男學生，過去幾年都參加嘉義市管樂節演出，但也因氣喘而一度放棄自己最喜愛的管樂。
嘉義市慶昇醫院胸腔內科醫師林冠群表示，嘉義市空氣污染嚴重，許多學子都有呼吸道過敏、甚至氣喘的症狀，學銅管的蔡姓學生，就是因氣喘反覆發作，一度放棄吹低音號（TUBA）。
他說，經過檢查發現，蔡姓學生的病情並不嚴重，只要給予吸入型藥物，並改變生活習慣，避免空污值高時在戶外活動，就能有效控制氣喘，讓他高中3年都順利參加管樂演出及踩街。
林冠群表示，氣喘患者只要經過適當治療，是可以與正常人一樣參與各種活動的，不論是吹奏樂器、路跑都沒問題，近來甚至有健保給付的調控免疫生物製劑，可以治療難治的頑固型氣喘。
不過，林冠群提醒氣喘患者，應隨時注意環保署公布的空氣品質指標（AQI），若AQI落在橘色範圍，就不適合在戶外活動；如果要運動，請留在室內，並開啟空氣清淨機。
他說，除了氣喘患者之外，有過敏性鼻炎、慢性阻塞型肺病（COPD）的患者也一樣要遵守，隨時注意空氣品質指標，才能過正常且高品質的生活。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。