氣喘無法吹管樂 學子治癒重拾樂器

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一名熱愛管樂的蔡姓學生，因嚴重氣喘一度放棄管樂，經醫師治療後，不僅重拾樂器，且升上大學後，氣喘不再發作，還回到嘉義市表演。

甫落幕的嘉義市國際管樂節，是嘉義市的年度音樂盛會，今年返鄉表演的大二蔡姓男學生，過去幾年都參加嘉義市管樂節演出，但也因氣喘而一度放棄自己最喜愛的管樂。

嘉義市慶昇醫院胸腔內科醫師林冠群表示，嘉義市空氣污染嚴重，許多學子都有呼吸道過敏、甚至氣喘的症狀，學銅管的蔡姓學生，就是因氣喘反覆發作，一度放棄吹低音號（TUBA）。

他說，經過檢查發現，蔡姓學生的病情並不嚴重，只要給予吸入型藥物，並改變生活習慣，避免空污值高時在戶外活動，就能有效控制氣喘，讓他高中3年都順利參加管樂演出及踩街。

林冠群表示，氣喘患者只要經過適當治療，是可以與正常人一樣參與各種活動的，不論是吹奏樂器、路跑都沒問題，近來甚至有健保給付的調控免疫生物製劑，可以治療難治的頑固型氣喘。

不過，林冠群提醒氣喘患者，應隨時注意環保署公布的空氣品質指標（AQI），若AQI落在橘色範圍，就不適合在戶外活動；如果要運動，請留在室內，並開啟空氣清淨機。

他說，除了氣喘患者之外，有過敏性鼻炎、慢性阻塞型肺病（COPD）的患者也一樣要遵守，隨時注意空氣品質指標，才能過正常且高品質的生活。1060102

(中央社)