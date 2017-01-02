婦團盼外界寒冬送暖 助弱勢圍爐圓夢

現代婦女基金會表示，許多弱勢家庭在過年時，只能和孩子吃便當打發，為了讓弱勢家庭能圍爐圓夢，期盼各界擔任「暖心天使」，捐助圍爐經費和助學紅包。

小云（化名）婚後辭去工作，成為全職媽媽，前夫掌管家中經濟，不但苛扣生活費，連買菜都要拿單據去核准請款，生活毫無尊嚴，成為單親媽媽後，好多次外頭下著大雨，兒女輪流生病，身無分文的小云沒錢帶孩子看病，常絕望到想輕生。

現代婦女基金會表示，許多面臨家暴及貧窮的媽媽，平時只能炒盤青菜，湯汁拌白飯就是一餐，每到過年時，很多只能和孩子吃個便當打發，為了讓弱勢家庭過年時也能溫暖團聚，基金會將在106年1月，於台北、新竹及台南工作站，辦理3場圍爐活動，讓弱勢媽媽和孩子能有喘息機會。

小云的兒子辰辰聽到能參加圍爐活動而興奮不已，問他想要什麼的夢想禮物？他毫不猶豫地回答，「藍色扯鈴！」，熱愛扯鈴的辰辰，因媽媽買不起近千元的「培鈴」，而無法參加學校的扯鈴社，前些日子，拿著好不容易存的零用錢，買了支扯鈴「棒」，因為沒有多餘的錢買扯鈴，只能努力扯著一個帶把的杯子練習。

現代婦女基金會副執行長林美薰表示，圍爐計畫除了為參與的家庭募集圍爐餐費和助學小紅包，也為孩子募集專屬的的夢想禮物，希望讓弱勢媽媽與孩子能過個暖暖的年節，有更多力量勇敢前行，但今年圍爐活動捐款只達到往年6成，期盼各界擔任圍爐活動的「暖心天使」，捐助圍爐經費、助學紅包，讓弱勢家庭也能過個好年。1060102

(中央社)