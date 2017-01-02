邱大展為黨產曝光 母心疼要他回家抱孫

「你都65歲還出頭幹什麼？你又沒有要選舉，趕快回家抱孫子比較愉快」，國民黨行管會主委邱大展常為黨產問題親上火線，敢說敢言，面對母親怨言，只能說「人在江湖身不由己」。

曾任台北市財政局長，2013年因涉雙子星案遭檢方依背信罪起訴，當時邱大展雙手掩面，哽咽落淚的畫面令人印象深刻。官司纏訟2年多，司法最後還邱大展清白，不過，對邱大展來說，「我一生清譽毀了」。

現在談起公職生涯唯一被起訴案件，邱大展仍是忿忿不平，翻開劃滿重點的判決書說，「起訴理由莫名其妙，你看多過份，還禁止我出境出海」，沒有證據，都是用猜的，氣到眼淚都掉下來，「這是對我人生最大污辱，好像我真的是貪官汙吏」。

因雙子星案被起訴，家人要他以後別再從事公職，離開台北市政府，其實邱大展有5個工作等著他，中間還一度不顧家人反對到義大利工作，最後因為國民黨主席洪秀柱力邀擔任行管會主委而返台。

「我原本不同意，是我太太答應洪秀柱，洪秀柱看到我太太好講話，跑到家裡跟我太太講」，邱大展說，太太告訴他，洪秀柱很有誠意，一個女生願意出來擔下黨主席重責大任，應該幫洪秀柱的忙。

就因為老婆一席話，邱大展搖身一變成國民黨「大掌櫃」，現在每天被行政院不當黨產處理委員會「討黨產」，官司一件又一件，還背負發不出薪水的罵名。

邱大展說，他答應接行管會主委時，稍微知道接下來會面臨黨產問題，但不知道這麼嚴重；5月20日上任，7月黨產條例就通過了。如果知道就不接行管會主委嗎？他苦笑說，「千金難買早知道」。

近期邱大展媒體曝光率大增，狀告黨產會的記者會看得到他，還深入「敵營」到黨產會閱卷，甚至跑到黨產會大門口，與紮營長期抗議的國民黨黨工自救會溝通薪水。

邱大展母親打開電視、攤開報紙，其實很緊張，時常告誡邱大展，「你都65歲還出頭幹什麼？國民黨沒有年輕的嗎？找一些年輕的出來，你又沒有政治企圖，出頭幹嘛，人家以為你要打知名度，你又沒有要選舉，趕快回家抱孫子比較愉快」。

「人在江湖身不由己」，邱大展只能無奈告訴母親說，事情處理告一段落，不會再繼續從事這工作；雖然處理過程很辛苦，但他還是有責任，否則後面接手的人會很困難。

母親要他別出頭，老婆也抱怨他晚回家，甚至還為半夜12時接到記者電話不開心，邱大展反要老婆別講話，「是你當時叫我來的，你埋怨什麼」？就是這句話，讓老婆啞口無言。

談起這些日子與黨產會攻防，邱大展滿肚子氣，罵黨產會胡作非為、辦藍不辦綠，聽證會或預備聽證都搞突襲，「氣到晚上都睡不好」。

其實從台北市財政局長到國民黨行管會主委，身分的轉變，也讓邱大展頗有感觸。

邱大展說，過去市府總預算加特別預算近新台幣3000億元，1億元以上才要他蓋章，現在到國民黨，還要幫忙調頭寸，甚至買文具100元、買便當200元的單據都要他簽。會不會有種「官越做越小」的感慨？他笑說，「還好啦」。

「人生常有一些不是你預期得到的東西」，邱大展為轉換跑道，下了這樣的註解。問他如果可以重新選擇，是否會再走這一遭？他說，「拜託你不要逼我，別讓我得罪人」。1060102

(中央社)