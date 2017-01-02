范瑋琪飛機上要拖鞋回家 引網友激戰

范瑋琪分享生活趣事，卻引來正反評論。(圖／翻攝自范瑋琪臉書)

范瑋琪跟飯店要拖鞋，網友爭論對錯。(圖／翻攝自范瑋琪臉書)

「范范」范瑋琪和「黑人」陳建州生下一對雙胞胎後，不時會在臉書分享一家互動，而升格變媽媽的她，工作仍依舊忙碌，常需到各地工作，1日她在臉書分享厚臉皮在飛機上要拖鞋趣事，卻引來網友筆戰。

范范透露變職場媽媽後算比較精，所以厚臉皮在飛機上和飯店都要了2雙拖鞋，開心家裡多了四雙新拖鞋可以穿，雖然有些不好意思，還反問大家這行為是不是很「低級」，希望大家不要見笑，也感謝航空公司和酒店服務人員的包含。

不過此舉卻引起正反兩方的評論，有人認為她真的缺這些嗎？且這不是一件值得讚許和炫耀的行為，不應該發文分享，但也有人認為她有經過服務人員同意，只是做了跟一般人同樣節儉的事，卻因為是公眾人物就被指責，「藝人也是人，無須拿放大鏡看吧」。

(中時電子報)