嫌電腦不安全 川普：重要事寫下來 用信使送

美國總統當選人川普（Donald Trump）即將於1月20日上任。(美聯社)

美國總統當選人川普（Donald Trump）即將於1月20日上任，心直口快的他常不受控在知名社交網站推特（twitter）上發文，每每一發言便成世界焦點，但其實川普很少使用電子郵件或電腦，因為他認為「沒有任何電腦是安全的」，所以傳遞訊息最保險的方法還是靠信使傳送。

據外媒報導，針對俄羅斯網路駭客干預美國選舉風波，川普回應：「你知道，如果你有一些非常重要的事情，請把它寫下來，用傳統方式讓信使快遞。因為我告訴你，沒有任何電腦是安全的。」

雖然川普認為電腦不安全，還說「我這有個10歲的男孩，他可以用電腦做任何事。」，但川普的發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，川普就職總統後還是會繼續使用推特。而川普的推特擁有超過4500萬人關注追蹤。

(中時電子報)