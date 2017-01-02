俄官媒：35遭驅逐外交官與家屬搭機離美

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俄羅斯媒體報導，搭載35名俄國外交官的飛機，今天已從華府起飛。美國指控俄國介入總統大選，因而下令驅逐。

根據法新社，官媒俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國駐華府大使館報導：「飛機已起飛，大家都在機上。」

機上共有96名乘客，包括外交官眷屬。

再幾週就卸任的美國總統歐巴馬12月29日祭出一連串制裁，包括驅逐35名俄國外交官。

國務院發言人告訴法新社：「我們證實，35名列為不受歡迎人物的俄國外交官已經和家屬一起離開美國。」

這些外交官員遭指為臥底俄國駐華府大使館和駐舊金山領事館的情報人員。美國12月29日限令他們72小時內離境。

美國情報界認為，俄國曾下令駭客入侵並公布民主黨和希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）陣營人員的電子郵件，以助川普（Donald Trump）入主白宮。俄國不斷否認相關指控。（譯者：中央社盧映孜）1060102

(中央社)