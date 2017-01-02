松機遷桃機 交部首次啟動可行性評估

我要評比

松山機場遷到桃園際機場曾多次被討論，贊成與反對者各執一詞。交通部日前首次指示桃園機場公司與民航局合作，共同評估松機遷到桃機可行性，預計今年底提出報告。

外界一直有遷移松山機場的聲音，希望機場現址能有更好的空間利用，解決機場帶來的環保與噪音問題。復興航空2015年在台北市發生南港空難後，不少人認為機場位在市中心很危險，台北市長柯文哲去年底甚至提出松山機場2020年就得遷走。

以往交通部的回應都是目前不可行，除非到2030年桃園機場有第3條跑道再考慮。

不過，因要求遷松機聲浪不小，並為部分有意競選2018年台北市長人士的重要訴求，交通部也希望桃機第3跑道能提前至2025年完工，加上機場捷運即將通車，交通部首次將松機遷到桃機案納入評估。

交通部表示，這項評估沒有特定立場，純粹從技術面探討，例如，桃園機場要定位為純國際機場還是國際加國內機場，如果松山機場遷到桃園機場，桃園機場未來成長是否會受影響。

桃園國際機場公司說，因時空背景改變，機場需求也會有變化，「桃園機場園區綱要計畫」是2011年訂定，目前正進行原則上5年1次的檢討，松山機場遷移桃園機場是其中一個檢討項目，將從經濟面、運輸面及人文面做客觀分析。

桃機公司將與民航局分工，就松山機場遷到桃園機場後，桃園機場空側、容量、飛航管制等可提供的服務，全盤檢討。1060102

(中央社)