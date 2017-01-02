田中實加扯謊 同學：不想被看扁走上歧路

獲奬無數感人熱淚的「灣生回家」作者和紀錄片出品人的田中實加，被揭發在網路上截圖盜圖，也被質疑偽造身世，日前她終於到遠流出版社認錯。(粘耿豪攝)

《灣生回家》作者田中實加坦言身分造假，指自己並非灣生後代，奶奶田中櫻代是高三時在車站遇到的日本人。根據媒體報導，田中實加小時同學都稱她為「燕子」，個性活潑可愛，課業、才藝表現亮眼，對照現今謊稱身分，可能是不想被看扁，走上錯誤的路。

根據《聯合報》報導，田中實加小時同學受訪指出，田中實加是純正的高雄大林蒲人，小時的名字為「陳金燕」，大家都稱她為「燕子」。在過去，田中實加不論在課業、才藝方面都非常優秀，可能是不想被人看扁，才會走錯了路。

對於田中實加過去在電視節目上，經常以「灣生後代」自居，這名同學說，當時心中滿是疑惑，不曉得為什麼她要這樣說？並認為她應完全為自己的行為負責。

(中時電子報)