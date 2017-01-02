挖台灣邦交國 北京內部也有異見

北京內部對於挖角台灣邦交國，其實存在不同聲音，有一派認為這會引起台人極大情緒反彈，反而更支持台獨，「不宜多用」。(中新社)

聖多美普林西比上月21日與台灣斷交，5天後宣告與中國建交，引爆兩岸外交戰。有媒體報導，根據我國兩岸決策體系掌握到的消息，北京內部對於挖角台灣邦交國，其實存在不同聲音，有一派認為這會引起台人極大情緒反彈，反而更支持台獨，以外交戰作為兩岸政策工具有一定風險，「不宜多用」。

據《上報》報導，聖普單方面宣布與台灣斷交，又與中國建交，大陸高層認為，台灣的反應相對謹慎且溫和，用意在避免未來改善兩岸關係的空間越來越窄，導致兩岸關係緩和的空間受到壓縮。

大陸高層表示，與台灣剛斷交的國家建交，內部必須有更多更長遠的準備，不純粹是對台灣存在多少善意的問題。

(中時)