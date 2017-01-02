韓密友干政主角崔順實之女丹麥落網

我要評比

圖為鄭維羅為馬術競賽受訪的神情。（圖/截自YouTube）

韓國總統朴槿惠因密友崔順實干政風波，不僅被國會彈劾，也面臨國內強大的示威抗議聲浪。據韓國JTBC電視台報導，丹麥警方已逮捕了崔順實的女兒鄭維羅。

韓國為了徹查干政事件，向國際刑警組織求援，對20歲的鄭維羅發出紅色通緝令。

據稱鄭維羅透過「走後門」的管道，進入韓國名校梨花女子大學就讀，如今她正面臨妨礙司法公正等指控。

據稱她是在丹麥北方城市阿爾堡（Aalborg）現蹤，由於她先前在德國露面，因此有人對她在丹麥落網感到意外。

鄭維羅的父親鄭潤會是朴槿惠第二個國會議員任期時的秘書室室長。

據《韓國時報》（The Korea Times）報導，她在逃離德國前，將超過10隻寵物棄置於住處。

據稱鄭維羅跑到法蘭克福南方約140公里的卡爾斯魯厄（Karlsruhe），從11月底到12月初，下榻於當地的豪華旅館。不過，為了避免引起注意，她並未攜帶10隻大型狗與一隻寵物貓。

鄭維羅酷愛動物，為了心愛的貓狗，先前特別整修了位於法蘭克福的雙層豪宅。

(中時電子報)