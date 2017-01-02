韓密友干政主角崔順實之女丹麥落網
韓國總統朴槿惠因密友崔順實干政風波，不僅被國會彈劾，也面臨國內強大的示威抗議聲浪。據韓國JTBC電視台報導，丹麥警方已逮捕了崔順實的女兒鄭維羅。
韓國為了徹查干政事件，向國際刑警組織求援，對20歲的鄭維羅發出紅色通緝令。
據稱鄭維羅透過「走後門」的管道，進入韓國名校梨花女子大學就讀，如今她正面臨妨礙司法公正等指控。
據稱她是在丹麥北方城市阿爾堡（Aalborg）現蹤，由於她先前在德國露面，因此有人對她在丹麥落網感到意外。
鄭維羅的父親鄭潤會是朴槿惠第二個國會議員任期時的秘書室室長。
據《韓國時報》（The Korea Times）報導，她在逃離德國前，將超過10隻寵物棄置於住處。
據稱鄭維羅跑到法蘭克福南方約140公里的卡爾斯魯厄（Karlsruhe），從11月底到12月初，下榻於當地的豪華旅館。不過，為了避免引起注意，她並未攜帶10隻大型狗與一隻寵物貓。
鄭維羅酷愛動物，為了心愛的貓狗，先前特別整修了位於法蘭克福的雙層豪宅。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。