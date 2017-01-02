打造宜蘭嚴選 讓慣行農業有新可能性
前宜蘭縣農業處長楊文全在任內獲宜蘭縣長林聰賢支持，推動「宜蘭嚴選」工程，要讓慣行農業、工業化農業，迎合消費者對於食安的需求，讓產銷方式找出新的可能性。
所謂的宜蘭嚴選，是指宜蘭縣政府針對未檢測出農藥殘留、無使用「未推薦用藥」的安全農產品（高麗菜、金棗等），對農民進行生產輔導，讓社會大眾買到、吃到安心安全的食材，外界視其為一個品牌或平台。
小農團體「倆佰甲」發起人楊文全說，宜蘭嚴選其實與處理農舍問題有些關聯，因為那時縣府不斷被外界挑戰「農地的價值是什麼？」因此在去年催生出宜蘭嚴選。
楊文全認為，考量消費者近年對食品安全高度重視，已形成一種市場需求，若能讓慣行農法農夫迎合此需求，減少使用農藥，將能贏得消費者信心；此外，宜蘭嚴選也要幫業者打開通路，讓農民實際獲利比交給盤商還多。
楊文全說，剛開始推行這項政策時，大家抱持著觀望態度，畢竟這樣改變他們一些耕種方式，但在首波的1萬2000公斤高麗菜，預購6天就銷售一空，打了一劑強心針，讓這些農友相信，這或是另一條銷售管道，也讓他們看見慣行農業新的可能性。
宜蘭縣政府農業處人員說，宜蘭嚴選如同「誠實商品」，比較好取信於顧客，縣府出面幫忙做檢驗，也符合科學要件，目前會先推這種安全農業，並持續朝友善、有機農業方向邁進，循序漸進走穩每一步。1060102
(中央社)
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