到原住民家睡一晚 體驗高士部落永久屋
屏東高士部落是排灣族最古老的部落之一，莫拉克風災期間被毀，後來重建永久屋基地，目前不只是原住民的家，更轉型民宿，邀旅人體驗原民生活。
屏東高士部落是排灣族最古老的部落之一，三面環山，可同時欣賞東方太平洋的日出，西方大武山日落，是南台灣的美麗祕境。
高士部落在莫拉克風災家園被毀，後來重新在高海拔的區域重建永久屋，如今不只是原住民的家園，也有部分居民開放自家空間，轉型成接待家庭，讓旅人體驗原住民濃濃人情味。
實際來到高士部落永久屋，2層樓的屋舍有2間房間開放，負責接待的原住民還會拿出自家釀的小米酒，展現排灣族人的爽朗熱情，是住飯店無法有的體會。
高士社區發展協會表示，目前每天永久屋大約可接待20組人，適合小型團體預約入住，或是想深度體驗的背包客，每晚住宿費每人750元含早餐，有興趣的民眾可上Mudan心旅行臉書粉絲團查詢。1060102
(中央社)
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