浪浪別哭 中途咖啡廳讓愛不流浪

彎進小巷，推開柵欄，踏進「浪浪別哭」，幽暗燈光，心情瞬間沉澱下來，很難想像數公尺外就是車水馬龍的市民大道。溫馨的手作風和古樸傢俱，顛覆中途之家就是吵雜的刻板印象。

店主夫婦劉憲宗和譚柔原本從事網路廣告業，去年在新婚3個月時因緣際會遇見這間老屋。屋主老奶奶餵養附近的浪浪，年邁要搬到兒子家養老，看到擔心著浪浪的奶奶，兩人毅然決然地停止了買房計畫，將存了好久的頭期款用在打造「浪浪別哭」。

譚柔說，「我們延後買房的計畫，放手一搏，我們貪心的想要擁有一份有意義，有價值又能賺錢的工作，而不是先賺錢，等賺到了錢，再來做有意義的事。」

雖然近年「領養代替購買」的意識逐漸興起，但劉憲宗夫婦認為，收容所及狗園常因為收容的動物量大，為了避免噪音、氣味干擾鄰居，通常都會蓋得離人群很遠，若不是在特殊狀況下，一般人根本不會想踏進狗園及收容所，寵物店卻開在熱鬧市區裡，這樣如何能實踐領養代替購買？

於是，「一個念頭、一個機緣，我們沒考慮太多就租下這裡，整理空間後，陸續接進10幾隻無家可歸的流浪動物展開了我們的中途之路。」

劉憲宗說，救援志工會安排需要救援的貓狗來中途，店家也互相串連。譚柔經營臉書（Facebook）粉絲專頁，以「這裡讓愛不流浪」為理念，用溫馨、幽默的筆觸與影片，詳細介紹每隻浪浪背後小故事，也PO出浪浪被細心整理的乾乾淨淨的樣子，努力替牠們爭取「被看上」的機會。每筆消費金額3%會捐給幫助流浪貓狗的協會。

店內固定保持5隻狗、7隻貓，開店1年半以來已經幫助80多隻浪浪找到家。

其中，氣質沉穩的米克斯犬「班班」是店長，牠四處搖尾歡迎客人，也和等家的浪浪們互動，協助牠們社會化。

「班班」原本在公園裡討生活，因為被打受傷被當地愛媽救起，暫時被安置在一間收留10多隻浪浪的洗車場，因為常讓食物給其他浪浪吃，全身瘦巴巴的。為了給「班班」更好的環境，洗車場主人幫助牠來到店裡。

譚柔回憶，見到「班班」的第一眼，牠帶著藍色小碎花的領巾，被整理乾淨整齊的一點都不像隻浪浪。

「班班」從來店裡的第一天起就相當勤奮地工作，「好像牠真的知道，牠要努力，要拚命，要讓客人們賓至如歸，牠才不用再回到街頭。」看到牠一聽到開門的聲音，就立刻起身要上前迎接客人，讓人覺得好心疼。

曾有一對夫妻提出想養「班班」，但看出他們的不捨，不忍橫刀奪愛。就這樣，「班班」留下成為最稱職的店長。「牠的好個性，傳承給每一隻來這裡等家的浪浪，讓店裡的每隻浪浪都又親人又乖巧。」採訪時，劉憲宗把「班班」拉到身邊，「班班」就在他耳邊蹭啊蹭，不停撒嬌。

相較下，待在店內2樓的貓大爺們則是一貫地「高冷」，不是大辣辣地在座墊上睡翻，讓客人只能縮在一角，就是冷冷看著人類拿逗貓棒揮舞，奢望他們有所反應。

譚柔就曾無奈在臉書說，「看著你們這些成天悠悠哉哉不食人間煙火的貓，總是讓我對一句古語很有感...那就是...『皇上不急，急死太監...』。請大家來看看我們這群不成材的貓，給他們一個找到家的機會吧...（他們只是裝做不想要啦！）。」

採訪當天，記者左右手開弓，用2隻逗貓棒在30分鐘內順利贏得跩跩店貓「奇老大」青睞，列入本年度最有成就感大事之一。

除了作為浪浪中途之外，「浪浪別哭」每季舉辦「浪浪野餐日」，讓有意願領養的人能在戶外與浪浪互動。雖然最近一次舉辦充滿波折，但劉憲宗與譚柔並不洩氣，從錯中學，繼續把活動辦下去。

劉憲宗說，1月14日下午在華山站貨場前的草原舉行，免費入場，沒有音樂也沒有任何表演，唯一節目就是送養人替浪浪發聲，單純就是一場「愛浪浪人士的自由狗聚」，邀請領養人和送養人帶著浪浪來現場互動，也歡迎大家帶著狗狗一起來野餐。1060102

(中央社)