松機若移桃機 起降效率最大挑戰
松山機場遷到桃園機場究竟是否可行，交通部年底將給答案。不過，學者及航管人員都認為，航班起降效率將是最大挑戰。
交通大學運輸研究所教授馮正民說，松山機場是否該遷移，沒有對錯問題，各有利弊，松機若遷走，對都市發展會有正面影響，但同時對大台北地區及離島居民增加機場交通及時間成本。
馮正民說，如果松機一定要遷移，也必須在條件成熟下才能做，例如，在缺乏第3跑道下，如果將松山機場每年約600多萬人次旅客都改由到桃園機場進出，桃機現有兩條跑道絕無法消化，結果一定是大亂。
開南大學空運管理學系助理教授盧衍良認為，松山機場和桃園機場市場定位原本就不同，硬將兩座機場合而為一，桃園機場航班起降可能癱瘓。
盧衍良說，現在桃機都是噴射機起降，松山機場民航客機中有不少螺旋槳小飛機，松機內還有空勤總隊直升機，因螺旋槳飛機和直升機速度較慢，如果松機所有飛機都改到桃機起降，效率一定降低，嚴重時甚至可能癱瘓。
盧衍良說，松機有自己的特色，例如近幾年民航局同時在桃機與松機推動發展商務專機，松機的表現遠優於桃機，主要是商人最重視時間，松機的地理位置對商人來說，到台北商業中心就是比桃機省時方便。
資深航管人員分析，現在松山機場平時跑道每小時降約不到20架次，因松機國際航班比桃機少很多，且無越洋長程線，噴射機與螺旋槳飛機可在同一機場運作，但同樣情況在桃機就不同。
目前，桃機年旅客量已破4000萬人次，全部都是噴射機起降國際航班，單跑道每小時起降約50架次，如果松機遷到桃機，螺旋槳小飛機一旦加入，安全考量下，班機起降間隔勢必拉長。
航管人員認為，即使第3跑道建好，也不太可能將花上千億元徵地、興建的跑道，只提供給螺旋槳飛機起降，因為不符經濟效益。
雖然外界有一種質疑是松山機場位在都會區不安全，盧衍良不認同，他說，美國、英國、日本、韓國等許多國家，都有都市機場的例子，尤其美國雷根機場就在白宮不遠處，比松山機場距離總統府還近。1060102
(中央社)
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