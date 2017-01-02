野菜自採自煮 牡丹鄉部落生態之旅

在山林裡親自採摘山蘇，喝著原住民自釀的小米酒，膩了都市庸碌的生活，不妨到屏東牡丹鄉的部落住一晚，感受原住民最真誠的待客之道。

說起屏東，大多數人第一個想起的是墾丁，不過，隱身在恆春的牡丹鄉卻是另一個未曾被發掘的世外桃源。

從高鐵左營站搭乘接駁車到牡丹鄉需花2.5小時的時間，沿著筆直的公路轉進蜿蜒的山徑，告別南台灣熱情的陽光和大海，筆直的樹木和新鮮的芬多精是屏東的另一種樣貌。

牡丹鄉由東源部落、旭海部落和高士部落組成，各有不同的特色，像是東源部落就以濕地、桃花心木森林著稱，來到這裡的旅客都可以跟著原住民的腳步造訪山蘇林，品嘗自採的野菜，搭配香甜的野薑花茶，在山林中享受午茶。

旭海部落則以溫泉著名，許多當地人都會在傍晚或是假日帶著孩子一起到溫泉區玩耍、放鬆，是冬日裡暖和身心的最佳良方，入夜後品嘗以刺蔥、小米等當地食材料理的晚餐，伴著原住民爽朗的歌聲，快樂就是這麼簡單。

旭海部落還有一個著名景點「瑯嶠卑南道」，也就是俗稱的阿塱壹古道，是許多喜愛戶外、健行遊客最愛的路線，由於採人數管制，遊客想進入得花大半時間預約，若是報名原住民生態行程，可省下不少排隊時間。

和其他2個部落相比，高士部落位處在更偏遠的山區，部分地區手機還收不到訊號，當地人說，要採買生活必需品就得花上大半天時間，不過，也正因為如此，才能享受沒有手機打擾，寧靜閒適的生活。

在高士部落，旅客可以除了可以體驗自己摘採野菜的樂趣，還可以在露天的廚房中親自下廚，三五好友聚在大樹下品嘗大自然的味道，和原住民交朋友，絕對是都市人難有的體驗。1060102

(中央社)