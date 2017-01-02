金門國家公園資訊網 獲內政部考評優良

我要評比

金門國家公管理處全球資訊網參加民國105年度內政部所屬各級機關網站服務考評，在內政部所屬45個單位中，獲第二組網站服務優良獎，獲頒獎座。

這項考評由淡江大學資訊管理系初評，由內政部網站服務考評委員會開會複評，考核網站「網站維護更新」、「網站架構及導覽」、「網頁視覺與多媒體版面設計」、「網站經營管理」與「網站特色」等面向。

金管處表示，致力提供簡政便民網路服務，並經營社群媒體與民眾意見交流互動，更在105年度建置無線網路系統社群帳號認證功能，提升接取無線網路便捷性。

金管處說，未來將持續精進網站功能，秉持創新服務精神，提供更優質、便利網站服務。1060102

(中央社)