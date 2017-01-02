蔡英文過境美國 高碩泰：必要規格待遇最重要
駐美代表高碩泰表示，蔡英文總統下周過境美國將依既定安排，過去慣例和雙方默契，最重要的是必要的規格和待遇，並與此與美方密切協調，做好聯繫。
大華府地區僑界在馬州舉行106年元旦升旗典禮，駐美代表處和數百名僑胞共襄盛舉，場面溫馨感人。高碩泰在升旗典禮後，接受媒體訪問做了前述表示。
高碩泰說，蔡英文總統下周過境美國，相關安排正與美方密切協調中。蔡英文總統已明白宣示 ，這不是正式參訪，「過境就是過境」、「不會多也不會少」。
外界關切蔡英文是否會藉過境美國與美國總統當選人川普見面？高碩泰表示，會依既定安排，過去慣例和雙方默契，安全、舒適、便利尊嚴，最重要的是必要規格的待遇。
至於未來的台美關係，高碩泰表示，台美關係在任何時間階段都有其重要意義，駐美團隊要深化、強化各個領域層次相關合作，希望繼續追求延續性、一致性和可預測性台美關係。他指出，一方面沒有悲觀的權利；一方面有積極理由感到樂觀。
對於媒體詢問，但川普是不可預測的，高碩泰表示，「無法做任何回應」，但強調，美國新政府再過三周就上任，將秉持台美友好密切合作，追求互惠、互助、互利關係。
對於未來如何與川普團隊互動，高碩泰說，2016年百味雜陳，充滿話題與驚奇，2017年還是充滿挑戰和不確定性，「如何在不確定性環境掌握機遇，把握我們自己的決心和政策方向，在客觀環境下掌握主觀努力。」
展望川普執政下的台美關係，高碩泰指出，希望在最近來將來，各方面繼續維持過去，因為「雙方關係如此重要，如此值得珍惜」、「不可斷、不能斷、當然也不會斷」，在此前提下，他表示，追求共同利益，基於相同核心價值，「這是我們足以樂觀期待的。」
(中時)
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