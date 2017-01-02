田秋堇：新政府踏實 親藍僑胞也力挺

僑務委員會副委員長田秋堇表示，新政府踏實作為讓不少僑胞安心，更有親藍僑胞對她說，不會只支持中國國民黨執政的「中華民國」。

田秋堇從立法委員轉換跑道入閣，上任半年後接受中央通訊社訪問，對綠營背景在經營海外傳統僑社有沒有遇阻力時，以實例表示，新政府這半年作為，反讓不少藍營僑胞安心。

她說，就任後走訪許多僑社，依舊感受僑胞愛國熱情，大家出錢出力，其至幫忙台灣官方搭起橋梁，每個情義相挺故事都讓人感動。

綠營執政是否很難打進傳統僑社？田秋堇表示，不會，她就曾走訪美國舊金山傳統僑社，大家都支持中華民國，及國父孫中山的三民主義。

不過，有立委提議要移除國父遺像，她說，這一度讓僑界十分不安，但她告訴僑胞們，大家只要看總統蔡英文就職時就是站在國父遺像、國旗前宣誓就明白了。

她說，台灣和美國一樣是真正的民主國家，國會議員言論連總統也無法干涉，但國會議員發言並非就是國家政策，許多僑胞聽後都接受並安心。

田秋堇表示，接觸僑胞愈多，愈了解僑胞認同中華民國自由台灣，在舊金山就有傳統僑社一位重要成員對她說，在美國住久了， 深刻感覺政黨輪替很正常，他支持「國家」、 是國父孫中山先生民有民治民享「三民主義」理想，而不是只支持某個「政黨」。

她說，實際接觸海外僑胞，更讓她感到僑胞們在艱難國際局勢下相挺中華民國、自由台灣的可貴。1060102

(中央社)