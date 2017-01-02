田秋堇：新政府踏實 親藍僑胞也力挺
僑務委員會副委員長田秋堇表示，新政府踏實作為讓不少僑胞安心，更有親藍僑胞對她說，不會只支持中國國民黨執政的「中華民國」。
田秋堇從立法委員轉換跑道入閣，上任半年後接受中央通訊社訪問，對綠營背景在經營海外傳統僑社有沒有遇阻力時，以實例表示，新政府這半年作為，反讓不少藍營僑胞安心。
她說，就任後走訪許多僑社，依舊感受僑胞愛國熱情，大家出錢出力，其至幫忙台灣官方搭起橋梁，每個情義相挺故事都讓人感動。
綠營執政是否很難打進傳統僑社？田秋堇表示，不會，她就曾走訪美國舊金山傳統僑社，大家都支持中華民國，及國父孫中山的三民主義。
不過，有立委提議要移除國父遺像，她說，這一度讓僑界十分不安，但她告訴僑胞們，大家只要看總統蔡英文就職時就是站在國父遺像、國旗前宣誓就明白了。
她說，台灣和美國一樣是真正的民主國家，國會議員言論連總統也無法干涉，但國會議員發言並非就是國家政策，許多僑胞聽後都接受並安心。
田秋堇表示，接觸僑胞愈多，愈了解僑胞認同中華民國自由台灣，在舊金山就有傳統僑社一位重要成員對她說，在美國住久了， 深刻感覺政黨輪替很正常，他支持「國家」、 是國父孫中山先生民有民治民享「三民主義」理想，而不是只支持某個「政黨」。
她說，實際接觸海外僑胞，更讓她感到僑胞們在艱難國際局勢下相挺中華民國、自由台灣的可貴。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。