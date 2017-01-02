女遭棄屍騎樓案 警追友人到案釐清
嘉義縣朴子市昨天發現朱姓女子遭棄屍社區騎樓案，警方找到死者男友邱姓男子，他說，女友與溫姓友人有債務糾紛，遭溫姓男子等圍毆致死，警方正循線找溫姓男子到案釐清案情。
嘉義縣政府警察局朴子分局今天表示，朴子市吉祥三街昨天凌晨傳出有女子倒臥在社區的騎樓，警方、救護人員趕到，發現女子已死亡，身體多處疑毆打造成的瘀傷；死者為26歲朱姓女子，警方昨天上午在附近超商找到朱姓女子男友邱姓男子。
邱姓男子否認行兇供稱，與朱姓女子女是透過網路認識、交往，日前才從中部南下嘉義縣，借住在以溫姓男友人名義承租的套房；與女友因積欠溫姓男子新台幣6萬元，常遭逼債。
邱姓男子供稱，溫姓男子夥同4名友人於去年12月31日深夜到租屋處，可能要不到錢，對他及女友拳打腳踢，根本無力招架，2人身體多處瘀傷，後來溫姓男子等人離開後，發現女友已氣絕身亡，便將女友從5樓租屋處拖出房間，搭電梯到1樓，放在騎樓。
警方指出，邱姓男子供詞反覆，部分疑點未清楚交代，需等溫姓男子等人到案釐清，但溫姓男子手機關機，一直未能聯繫上，正透過親友請溫姓男子出面說明。
檢警昨天相驗後，確認死者朱姓女子身上有多處骨折，不排除遭毆打致死，將擇期剖驗釐清死因。1060102
(中央社)
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