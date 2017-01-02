馬侃：勇於對抗蒲亭美俄關係才會改善
美國共和黨參議員馬侃（John McCain）今天表示，美國唯有對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）強硬，美、俄關係才有可能改善。他並呼籲對莫斯科祭出更加強硬的制裁。
路透社報導，正在波羅的海諸國、烏克蘭及喬治亞訪問的馬侃與其他參議員，都向這些過去曾受前蘇聯統治的國家保證，儘管美國總統當選人川普讚揚蒲亭且對北約有所質疑，美國仍會繼續予以支持。
馬侃在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）的記者會上說：「我們將力促國會同僚，對俄國施以更有意義及更嚴厲的制裁，來報復它對美國的攻擊。」
馬侃說：「我相信我們必須持續改善關係，並了解除非我們勇敢對抗，否則蒲亭會食髓知味，我們必須對抗他。」
與馬侃同行的共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也表示，美國國會將反對川普任何向俄國示弱的舉動，而且挺身「對抗蒲亭，並與此一地區的喬治亞等國強化邦誼」的時機已經來臨。
美國總統歐巴馬上月29日下令驅逐35名俄國外交人員，並對2間俄國情報單位實施制裁，來報復俄國於美國大選期間網攻美國政治團體。
川普於競選期間釋出會對莫斯科放軟的訊號，還於上月30日推文「（蒲亭的）延緩一事做得好－我就知道他很聰明」，來誇讚蒲亭未反擊美國的制裁。（譯者：中央社陳亦偉）1060102
(中央社)
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