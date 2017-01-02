為台北圓環 張永賢辭工作成文史工作者
張永賢在台北圓環附近長大，他為保留圓環歷史辭去工作，成為文史工作者，並展出自己收藏的圓環文物，有人曾出價百萬元他都不賣。
台北圓環正在拆除中，即將走入歷史，對很多人來說，這裡是孕育他們成長的搖籃，包括60歲的張永賢，他的父母早年在圓環擺攤賣東西，他都會在旁幫忙或玩耍，圓環就像他的另一個家，每個轉角、攤位甚至常客，張永賢過了這麼多年，依舊如數家珍。
「圓環就像台北101一樣繁華！」張永賢心中的圓環美好樣貌，並沒有因為其沒落、遭拆除而有所改變，圓環永遠活在他心中；張永賢在民國88年親眼目睹圓環火災，當時他就毅然辭去工作，成為文史工作者，要把圓環的文化傳承下去，因為「怕圓環就這樣被人遺忘了！」
張永賢從小時候的冰淇淋玻璃杯開始蒐集，包括餐具盤子、甚至圓環攤商賣東西用的扁擔，大小加總超過100件收藏品，曾有企業家開價新台幣600萬元要買圓環收藏品，一樣被他拒絕，因為這些收藏品，每個都能講超過1小時的故事、歷史。
張永賢說，自己年輕時錢賺夠了，文史工作者雖然賺不了錢，但使命感和熱誠驅使他繼續前進，包括展出收藏品、免費導覽、講述圓環點滴等，他樂在其中。
張永賢表示，他敢大聲說，沒有人比他收藏更多圓環的文物、故事，他是圓環的孩子，他很希望圓環拆除後，能像小人國一樣，放置縮小版圓環展示品和導覽介紹，現在確定要變成綠地廣場，心中有滿滿遺憾。
「把圓環的一切傳唱下去！」張永賢笑說，只要他還能動，就會將圓環說給年輕一輩聽，一代傳一代，希望未來大家聽到圓環時，能立刻知道「那裡曾是小吃的天堂、台北的中心！」「更是許多人的年輕美好回憶！」1060102
(中央社)
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