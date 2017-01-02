韓媒：朴槿惠閨蜜崔順實之女落網

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南韓廣電媒體JTBC今天報導，丹麥警方已逮捕南韓總統朴槿惠閨蜜崔順實的女兒鄭尤拉（Chung Yoo-ra）。崔順實是摧毀朴槿惠政府的閨蜜門干政醜聞核心人物。

路透社報導，南韓當局以鄭尤拉涉入干政醜聞尋求將她逮捕。閨蜜門醜聞讓南韓國會上個月通過朴槿惠的彈劾案。

目前南韓當局暫無對關於鄭尤拉落網的報導發表評論。

據報導，獨立檢察組據此請求德國檢察機構提供司法協助，上月21日下令通緝鄭尤拉，還要求外交部勒令鄭尤拉於限期內交出所持用的護照。1060102

(中央社)