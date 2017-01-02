田秋堇：台灣是僑生翻轉人生的起點
華裔導演趙德胤在今年金馬獎頒獎典禮一席「台灣是唯一能讓勵志故事成真的地方」讓人感動盈眶，僑務委員會副委員長田秋堇表示，數十年來，台灣是無數僑生人生翻轉起點。
去年12月暖冬未寒時節，田秋堇接受中央通訊社專訪，今年從環境保護立法委員轉換跑道入閣，忙碌拜會僑社，更專注投入在僑生事務上。現在一提到僑生，她說，這是很有貢獻的政策。
除趙德胤，前宏達國際電子股份有限公司執行長周永明是緬甸僑生，廣達電腦股份有限公司董事長林百里是香港僑生，田秋堇表示，這些知名人物與其他數萬名僑生一樣，人生最重要時刻都與台灣有關。以馬來西亞為例，許多僑生在當地無法公平接受教育或技職訓練，但從台灣學成歸國後都有出人頭地表現。
她說，有一名在馬來西亞的老師，人生半場時決定換跑道，利用僑委會函授課程，轉行從事化工，後來成為成功商人，「很難想像台灣連函授學校都訓練出企業家」。
田秋堇表示，僑生對台灣的向心力，在海外是龐大友台力量。以馬來西亞為例，有台灣大學、政治大學及成功大學等校友會，幾乎台灣各校在馬國都有校友會，這是最實在的友人。
不過，中國大陸經濟崛起後，也在僑教政策急起直追，田秋堇說，現在兩岸競爭已進入到僑校，很多學校希望台灣派駐華文老師，畢竟中國大陸可一出手就派1000名華文老師到全球，但台灣要有自信，「我們保留了最多中華文化」，且是自由民主國家，不是別人加碼就可改變。
田秋堇說，不管是念正統學位或海外青年技術訓練班，在東南亞，目前累計近7萬名僑生曾到台灣念書，可能在台灣找到翻轉人生機會，現在反過來變成台灣在新南向政策中堅定友善基礎，新政府會更積極推動僑生政策。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。