田秋堇：台灣是僑生翻轉人生的起點

華裔導演趙德胤在今年金馬獎頒獎典禮一席「台灣是唯一能讓勵志故事成真的地方」讓人感動盈眶，僑務委員會副委員長田秋堇表示，數十年來，台灣是無數僑生人生翻轉起點。

去年12月暖冬未寒時節，田秋堇接受中央通訊社專訪，今年從環境保護立法委員轉換跑道入閣，忙碌拜會僑社，更專注投入在僑生事務上。現在一提到僑生，她說，這是很有貢獻的政策。

除趙德胤，前宏達國際電子股份有限公司執行長周永明是緬甸僑生，廣達電腦股份有限公司董事長林百里是香港僑生，田秋堇表示，這些知名人物與其他數萬名僑生一樣，人生最重要時刻都與台灣有關。以馬來西亞為例，許多僑生在當地無法公平接受教育或技職訓練，但從台灣學成歸國後都有出人頭地表現。

她說，有一名在馬來西亞的老師，人生半場時決定換跑道，利用僑委會函授課程，轉行從事化工，後來成為成功商人，「很難想像台灣連函授學校都訓練出企業家」。

田秋堇表示，僑生對台灣的向心力，在海外是龐大友台力量。以馬來西亞為例，有台灣大學、政治大學及成功大學等校友會，幾乎台灣各校在馬國都有校友會，這是最實在的友人。

不過，中國大陸經濟崛起後，也在僑教政策急起直追，田秋堇說，現在兩岸競爭已進入到僑校，很多學校希望台灣派駐華文老師，畢竟中國大陸可一出手就派1000名華文老師到全球，但台灣要有自信，「我們保留了最多中華文化」，且是自由民主國家，不是別人加碼就可改變。

田秋堇說，不管是念正統學位或海外青年技術訓練班，在東南亞，目前累計近7萬名僑生曾到台灣念書，可能在台灣找到翻轉人生機會，現在反過來變成台灣在新南向政策中堅定友善基礎，新政府會更積極推動僑生政策。1060102

(中央社)