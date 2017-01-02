誰是下一個「好神」打者？日媒點名四將
廣島22歲外野手鈴木誠也上賽季大放異彩，身手讓總教練緒方孝市直呼「好神」，而除了鈴木，不少新秀打者也陸續竄出頭，而在這世代交替的過程中，還有哪些年輕新秀與鈴木一樣，身手有望晉升「神級」？四名年輕打者，獲得日媒提名。
《產經新聞》報導首先點名效力橫濱，即將成為職棒「6年級生」的23歲外野手桑原將志，他走出前年的低潮，上季出賽133場，繳出打擊率2成84、11轟、19次盜壘，並用好表現為自己爭取成為不動外野，以及開路先鋒的機會。
接著是去年曾來台參加冬聯，效力養樂多、被期待成為「山田二世」的廣岡大志，年僅19歲的他上賽季在一軍首次亮相，首打席就用近似同隊前輩山田哲人的打擊動作，擊出生涯首轟，雖只於一軍出賽兩場，不過4成29打擊率、長打率高達8成57，是相當備受期待的重炮接班人。
說到接班重炮，則不能不提到在台灣的冬聯，豪奪「五冠王」的歐力士23歲吉田正尚，儘管173公分的身材，並不算出色，不過靠著力量驚人的揮棒，去年菜鳥球季，出賽63場就有10轟演出，如今糸井嘉男出走，他有望獲得更多上場時間，盡情發揮打擊本色。
除前述三人，報導也點名西武的山川穗高，身為名單中「最資深」的選手，山川一直被期待成為「中村剛也第二」，儘管有洋將米希亞(Ernesto Mejia)擋前，出賽不固定，不過上季打49場就貢獻14轟，打擊力道之強，獲不少強打們讚賞。距新球季開打，剩下約三個多月，這些新秀打者表現如何，值得期待。
(中時電子報)
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