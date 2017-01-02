山東首部電梯法 困人半小時罰46萬
中國大陸山東省首部電梯安全法即日起實施，法規中除禁止乘客在電梯內嬉戲打鬧外，另規定電梯困人超過30分鐘，要罰維護單位人民幣10萬元（約新台幣46萬元）。
大陸齊魯網報導，今年起明令實施的「濰坊市電梯安全條例」是山東省第一部涉及電梯安全的法規。
法規中，除了設立單獨章節，對乘客乘用電梯的行為做出規範，禁止乘客在電梯內嬉戲、打鬧、蹦跳外，也對電梯困人事件訂出罰則。
條例中明確規定，接到電梯困人的事故通報後，30分鐘內未趕到現場實施應急救援的，視情節輕重，將處維護單位1萬元以上10萬元以下罰款。1060102
(中央社)
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