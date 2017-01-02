籃球》姚明接掌中國籃協主席與男籃總教練？

據傳中國大陸體育總局有意讓姚明接掌中國籃協主席以及男籃隊總教練。(美聯社資料照)

2017年新春第一個重量級消息就是驚傳「移動長城」姚明有可能接掌中國大陸籃球協會主席以及成為中國男籃總教練。

姚明去年成立中職聯公司，打著改革旗號希望能將CBA徹底職業化，可惜這個理想並沒有實現。不過，中國大陸體育總局在改朝換代之後又出現了新契機，上個月入主體育總局的苟仲文針對中國籃協提出10項改革批示，其中最重要的兩個計畫就是將姚明推升成為中國籃協的主席，並且兼任男籃隊的總教練職務。

苟仲文認為，打過NBA的姚明有視野上的高度，加上CBA也已進入到改革階段，所以決定交付姚明更多責任。

(中時電子報)