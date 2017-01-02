德音樂家評王菲 「已經不再是好歌手」

王菲睽違4年，30日在上海開唱。(圖／kcpcl提供)

王菲30日在上海開唱，大陸歌手龔琳娜也發表看完演唱會感想，坦言很難過，並列出其3大缺點，後他的老公、德國音樂家「老鑼」也發長文批「王菲不再是個好歌手」。

老鑼在微博發表《明星會過氣，藝術會永存》的長文，透露1993年剛到大陸時，就聽過王菲的歌，他認為王菲有不錯的演唱技巧加上獨特聲線，加上時而溫暖親切、時而高傲冷酷，這些都是她成功的秘訣，直到現在再聽她以前的歌曲，依舊會被感動。

不過20年過去，他看了王菲30日的演唱會，「我不得不說這場演出真的很荒唐」，除了匱乏的演唱技巧、混亂的節拍，還連續走音，他不想去探討未何她的演唱技巧退步原因，「但可以肯定的是，她不再是那個努力的歌手了。」

他更說王菲只不過想要利用自己的名聲賺錢，「那個20年前的王菲已經一去不復返了，就像20年前的我們同樣一去不復返，王菲不再是個好的歌手」。

(中時電子報)