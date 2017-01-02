越南配偶陳秋柳 舞出台灣人生

21歲就嫁來台灣的陳秋柳，在台灣生活已經13年，說著一口標準的國語，在移民署當通譯，協助許多越南人解決語言不通的問題，喜愛跳舞的她，加入泰友印越舞蹈社並登上總統蔡英文就職典禮的舞台表演。

長髮飄啊飄，現年已34歲的陳秋柳，完全不像生過孩子的婦人，她說，保持窈窕身材的秘密，就是跳舞、排舞及練舞，白天她在移民署當通譯，幫助許多不會說中文的越南人解決簽證細節等問題，每幫助一名同鄉，心中就多了一份成就感，而下班後，就是她的跳舞時間。

「完全不像是有個11歲女兒的媽咪」，陳秋柳說，好多人都曾跟她說這樣的話，其實跳舞除了可以運動，保持體態，還可以穿美美的衣服，在擺動姿勢的同時，感覺自己更有魅力。

陳秋柳說，泰友印越舞蹈社在去年雙十節成立，印象最深刻的是今年520總統蔡英文就職典禮，她的舞蹈社受邀上台表演，她當天穿上大紅色的傳統服飾，化上淡妝，把自己打扮漂漂亮亮，按照之前排練的舞蹈，完全沒有出錯，順利完成表演，而且台下還有女兒在加油打氣，讓她感到十分滿足。

陳秋柳說，當初嫁來台灣，去上了中文成長班，學好了中文，讓她在台灣幾乎沒有語言困擾，前幾年她也像其他的越南配偶，在指甲店上班，賺點錢貼補家用，最近則放棄指甲工作，迷上越南現在很流行的3D果凍花。

3D果凍花以透明的果凍為底，另以新鮮食材打成汁，放進針筒裡，以不同力道打進果凍之中，顏色的呈現，則完全是看食材本色，紅色是火龍果汁，橘色是紅蘿蔔汁等，陳秋柳說，初期隨興玩玩，做出幾朵彩色的花，現在則可以做出金魚、孔雀等高難度的成品。1060102

(中央社)