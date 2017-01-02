聽障同儕排擠求職碰壁 就業中心助重返職場
「小萍」幼兒時期因發燒造成聽力受損，不僅成長階段受到同儕排擠，後來更成為求職絆腳石，在職場上屢遭誤會受委屈，無奈自我封閉1年多的時間。經就業中心提供職場學習再適應計畫協助，終在香格里拉樂園重拾熟悉的房務工作，且工作品質獲主管肯定。
小萍原熱愛服裝設計，但媽媽憂心無法以此維生，建議她改念幼保科，由於對幼保科毫無興趣又聽力障礙，畢業後找不到幼保工作，連作業員或櫃台也被拒於門外，後來轉換旅館房務工作，常工作到半夜卻拿不到加班費，體力在以負荷只好離職。
待業一段時間後，勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心林君瑜得悉，運用職場學習、再適應計畫及雇用獎助計畫，培訓小萍到香格里拉樂園上班。
桐花山莊房務主管梁婉茹說，公司是首次雇用身心障礙員工，為減輕小萍壓力，她找資深員工專門帶她邊做邊學，不到1個月就適應得很好，工作態度和品質俱佳，即使補助專案結束後，還是會繼續雇用。
分署長丁玉珍表示，為協助身心障礙等弱勢族群找到工作，勞動部推出雇用獎助、職場學習及再適應相關計畫，也呼籲有更多的友善企業，提供工作機會給弱勢族群，讓他們在職場上發揮專長，自食其力。
(中時)
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