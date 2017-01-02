NBA》告別2016 柯瑞：致敬布萊恩與鄧肯

告別2016年，史提芬柯瑞向布萊恩與鄧肯獻上最高敬意。(美聯社資料照)

2016年對於史提芬柯瑞有美好記憶但也有失敗與挫折，他在個人網站放上了9張照片，當中可以看出對老婆與女兒的疼愛、對老弟的兄弟之情，以及向已經退役的布萊恩和鄧肯獻上最高敬意。

史提芬柯瑞在2016年改寫了NBA單季投進最多三分球的紀錄，更在蟬聯了例行賽MVP，及榮耀於一身，可惜勇士在總冠軍賽不敵由詹姆斯領軍的騎士，讓他的成就蒙上一層陰影。

柯瑞在照片的下面寫著一段話：「感謝去年的高峰與低潮，我會記取一切教訓，並且轉換成為動力，全力以赴迎接2017年，這是2016年最美麗的9張照片。」

(中時電子報)