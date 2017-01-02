台灣食物名由來 外來語超多

台灣文史作家曹銘宗表示，台灣許多食物名字由來都是外來語，像是甜不辣、高麗菜與釋迦等，都可能是從外來語演變成。

曹銘宗很關心食物，讓他從單純煮飯工作者，根據自己的調查，發掘出許多台灣美食名字的由來，甚至出版講述食物名字由來的「蚵仔煎的身世：台灣食物名小考」。

曹銘宗說，寫台灣地名由來相關書籍時，發現背後有很多原住民的意義、外來語，甚至有些古代漢語，才整理並嘗試找出食物名字的答案。

他舉例說，像是高麗菜就是外來語，但不是從韓國，而是來自於歐洲。高麗菜名源於台語的「高麗」，顧名思義似乎與韓國有關，一種說法是日據時期為鼓勵台灣人種植高麗菜，找韓國大力士到台灣宣傳，並說高麗菜很營養，常吃可強身，就像「高麗蔘」，才叫做高麗菜。

不過，曹銘宗再探訪後發現，台灣在清代就有高麗菜，只能說高麗菜會普及與日本推廣有關。他發現在「台灣方志」中番芥藍就是指高麗菜，顯示高麗菜是荷蘭帶到台灣。

曹銘宗說，高麗菜荷蘭語為「Kool」；西班牙語為「Col」；德語是「Kohl」，都與台語的「高麗」相近，且新加坡官方語言之一的華語雖叫做包菜，但民間福建話也稱高麗菜，他推論高麗菜名字原本是歐美語言轉化。

也有從東南亞來的食物外來語，曹銘宗表示，像是水果蓮霧就是馬來文或印尼文Jambu，音譯成蓮霧。

曹銘宗說，蓮霧原產地為馬來群島，應是17世紀由荷蘭人從印尼引進台灣。曹銘宗表示，17世紀初，荷蘭人從歐洲到亞洲，先在印尼雅加達設總部，後來才到台灣設貿易基地。

當年荷蘭人從南洋引進很多植物到台灣，包含來自印尼的Jambu。據清代文獻，Jambu當時有很多譯名，像是暖霧、剪霧、蓮霧與南無等，最後則以蓮霧流傳下來。1060102

(中央社)