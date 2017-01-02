阿甘精神 楊文全要讓農村價值被肯定

小農團體「倆佰甲」發起人楊文全20年來從事農村規劃，他自覺理想與現實的差距，所以轉行當農夫，實踐理想，盼讓農村價值被主流社會肯定。宜蘭縣長林聰賢曾率縣府一級主管下田插秧，楊文全（左）也在其中。（資料照片）中央社記者王揚宇攝 106年1月2日

小農團體「倆佰甲」發起人楊文全20年來從事農村規劃，他自覺理想與現實的差距，所以轉行當農夫，實踐理想，盼讓農村價值被主流社會肯定。中央社記者王揚宇攝 106年1月2日

小農團體「倆佰甲」發起人楊文全20年來從事農村規劃，他自覺理想與現實的差距，所以轉行當農夫，並盼結合眾人之力在蘭陽平原上，推廣友善耕種理念，更要讓農村價值被主流社會肯定。中央社記者王揚宇攝 106年1月2日

小農團體「倆佰甲」發起人楊文全20年來從事農村規劃，他自覺理想與現實的差距，所以轉行當農夫，實踐理想；他離開宜縣農業處長位置，重拾鋤頭務農，當實踐者，要結合眾人之力，讓農村價值被主流社會肯定。

走在員山鄉台七線上，農夫們在等待春耕到來的同時，準備前置作業。楊文全與其他農夫一樣，穿上雨鞋、揹著鋤頭，踩進泥中挖除田埂周邊，無法被曳引機清除的雜草。

從研究室走到戶外，楊文全虧自己說，過去20年都在農村規劃研究，但理想和現實還是有一段差距，而「我用最精華的時段，做一些沒有意義的事情，我必須有所突破，」所以選擇從「基層」做起，下田當農夫，試著把理論與實務相結合，找出圓夢的方法。

楊文全在民國103年底，被宜蘭縣長林聰賢延攬，擔任農業處長，當時許多小農期許他能成為「宜蘭農業最強的後盾」；楊不負眾望，上任沒多久就推出宜蘭縣「興建農舍申請人資格及農舍建築審查辦法」，捍衛農地農業價值，其中最重要的一項規定，就是「農舍不能蓋在田中央」。

談起這段往事，楊文全笑說其實很不好意思，因為農舍議題是累積龐大社會力量後的結果，自己只是去接最後一棒，有點像在「割稻尾」的感覺，不過「我一生的歷練，彷彿就是為了處理這件事（農舍）」。

楊文全去年初遭撤換後，重回倆佰甲當起全職農夫，繼續推廣友善耕作理念與技術，倆佰甲成員數也日漸增加，從4年前草創期的幾人，今年會成長到70人。

楊文全說，倆佰甲成員與其他單位團體有一個夢想，就是想讓「農村價值被主流社會肯定」，使都市再度需要農村，這不像過往只是糧食的供應，也要是心靈層次的供給。

楊文全談到，台灣農業乃至農村最大的問題，是年輕人不願返鄉務農，導致農村人口老化程度加劇，這當中最主要的原因，是因為農村沒有價值感，無法吸引年輕人回來，並不是有沒有賺錢的問題。

楊文全指出，農村在過去50年、60年來的地位，在主流社會中是被人貶低的，讓人有一種農村就是黑黑、臭臭的錯誤聯想；雖然他們在做的事情，跟台灣農業產值沒有什麼關係，但如果把價值系統建立、被肯定，年輕人才有可能進來。

該怎麼做？楊文全解釋，倆佰甲成員來自各領域，有外國教師、工程師、學生等，他們有不同的專業，例如「田文社」用文字報導農村生活、「米米之音」用廣播傳遞農村訊息等，要用大家激發出的創意，對農村注入產銷、耕作等新觀念。

最後，楊文全相信「如果我能促成『兩佰』甲的農地友善耕作，那蘭陽平原農地應該就會改成友善耕作，我不知道這一天什麼時候會到來，但只要有開始，就會離成功近一點。」1060102

(中央社)