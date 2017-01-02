陸龜「便便」有玄機！健不健康一看就知

泡溫水幫助陸龜排便順暢。（台北市立動物園提供）

小動物好可愛，但如果為牠們清大小便，又是什麼樣的感覺呢？許多民眾都相當羨慕保育員可以近距離接觸到野生動物，但除了照養動物外，清理動物的糞便，以及藉由觀察糞便來推估動物的生理狀況，同樣是關鍵且不可或缺的基礎工作!尤其面對沒有豐富表情及行為的兩棲爬蟲類動物時，仔細觀察牠們的便便，更是保育員神聖的日常「ㄕˇ」命!

亞達伯拉象龜討摸摸。（台北市立動物園提供）

每天早上餵食前，陸龜的保育員拿著水桶、大鏟子和長柄刷走進龜窩，熟練地將糞便鏟起，倒入水桶內。但清理象龜展場時可就不那麼容易了，有時象龜會非常精準的將大便壓在龐大的身軀下，此時保育員就得拿出食物引導陸龜邁步離開，好順利完成清潔工作。

當保育員忙碌的同時，有些較親人的象龜還會緩慢地朝保育員前進，討個早晨摸摸!當陸龜的脖子或背甲被撫摸時，牠們會高高地撐起身子，感覺相當享受。

保育員熟練地打掃著龜窩。（台北市立動物園提供）

除了日常清潔外，保育員另一項重要的工作則是觀察動物糞便的形態；與人類類似，動物的個體健康與否，也可以由糞便外觀做基本的判斷。

成塊或是稀狀的糞便，可以讓保育員評估食物含水量是否過高，進而對食譜做些微的調整，如果狀況並未改善，就要請獸醫師進場幫忙作病情診斷。

最近氣溫明顯下降，陸龜也容易因為天氣的變化造成排便不順，因此保暖設備的溫度控制也相當重要，冬天保育員更會藉由泡溫水幫助陸龜排便順暢。這些日復一日、看似微小卻重要的工作，累積起來都是維護動物健康的基石!

象龜很巨大，便便的大小也不容小覷。（台北市立動物園提供）

當保育員完成最重要的「ㄕˇ」命後，就是動物們最期待的上菜時間囉！看著動物們在乾淨的照養環境內，津津有味地吃著蔬菜大餐，並且健康地生活，保育員就會覺得一切的辛苦都值得了。

保育員的工作不如想像般輕鬆有趣，但對於照顧動物的健康與起居，每位夥伴皆是不遺餘力。當民眾來到動物園，幸運碰見辛勤的保育員時，也別吝嗇替他們加油打氣唷！

(中時電子報)