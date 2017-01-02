明天午夜快抬頭 搶看今年首波象限儀座流星雨
喜迎2017元旦曙光後，明天即將登場的是「象限儀座」流星雨！台北市立天文教育館表示，全年3大流星雨之首的「象限儀座」流星雨，極大期發生在明天晚間10點，由於今年少了月光影響，觀賞條件良好，明天午夜24時至後天天亮前是最佳觀賞時間。
台北市立天文教育館表示，「象限儀座」流星雨是全年3大流星雨之首，極大期發生在明天晚上10時。象限儀座流星雨不僅數量很多，而且流星明亮，最佳觀賞時間在3日午夜24時（4日凌晨0時）到4日天亮前，每小時流星數量估計可達60至200顆，平均約120顆。
天文館說道，欣賞流星雨並不需要望遠鏡等特殊器材，也不限於特定的景點，只要挑選視野開闊，光害與空氣污染較少的地方以肉眼觀賞即可。適合賞星的地點通常以兩千公尺以上的高山最佳，鄉村地區次之，而城市周邊的光害與空氣污染嚴重，並不適合。除了目視觀賞外，也可利用相機或錄影機進行長時間曝光以捕捉流星的身影。
(中時電子報)
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