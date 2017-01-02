這些食物名 也成外國外來語

牛肉麵、割包等是台灣知名小吃，這些食物傳到國外，連命名也成為別的國家的外來語。

當某些外國食物非常知名且獨特，本國語言又找不到字詞可以形容時，常常就會音譯成為外來語，像是台灣的漢堡、披薩、壽司等都是，台灣也有不少美食傳到國外後，其名稱也成為國外的外來語。

台灣文史作家曹銘宗在「蚵仔煎身世-台灣食物名小考」的書中提到，像是米粉、虱目魚、小籠包、割包（刈包）等都成為了國外的外來語。

曹銘宗說，米粉的日語為「bifun」跟米粉的台語發音類似，雖然不清楚是引用台灣或福建，但根據日本的「世界大百科事典」當中推測，是來自台灣。

「蚵仔煎」、「虱目魚」、「小籠包」等食物名字的日語音譯，都可以在日文的維基百科當中找到。

歐美部分，曹銘宗表示，像割包（刈包），因為有台裔美國人在美國開店賣出名氣，因此英文的Gua bao，就有可能成為英語音譯台語的外來語。

番茄醬的英文Ketchup也是一個例子。曹銘宗說，番茄醬的英文為Ketchup，其實是源自於閩南語。

曹銘宗表示，根據美國史丹佛大學語言學教授任韶堂的研究，在西元5世紀之前，中國南方沿海居民就會醃魚來保存食物，所做出的醃魚食物語言音譯就稱為Ke-Tchup，Ke是醃魚的做法，Tchup是醬汁。

17世紀時，從歐洲來的英國、荷蘭的水手跟商人，將這種叫做Ke-Tchup的魚醬帶回家鄉，就是Ketchup的由來。

曹銘宗說，在歐洲Ketchup一開始不是指番茄醬，而是魚醬或其他的醬。曹銘宗指出番茄原產地為中南美洲，約在16、17世紀引進歐洲，到了18世紀開始食用後，才傳道亞洲，而到了19世紀，歐洲開始製造番茄醬，才讓Ketchup變成番茄醬的專有名詞。

從歷史上來看，中國南方沿海居民以鹽漬和發酵製作魚醬，後來傳到台灣跟東南亞，在台灣這種醃魚作法的名稱有漳州音的ke、泉州音的kue、以及馬祖福州音的kie。

曹銘宗說，在印尼和馬來西亞對包含醬油在內的調味醬汁都稱作kecap，語源就是來自中國閩粵移民所說的Ke-Tchup。

至於也有一說是Ketchup是源自廣東話的茄汁，但曹銘宗認為只是剛好發音接近，因為歐洲19世紀才有番茄醬的食品，但Ketchup一詞在17世紀就已經出現。1060102

(中央社)