歐元採用15週年紀念 創建者過世

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歐元的創造者之一克里斯多佛森（Henning Christophersen）上個月31日過世，僅僅在這個單一貨幣推行15週年紀念的前1天。

法新社報導，享壽77歲的這位丹麥政治家曾任外交部長和財政部長，之後成為歐洲聯盟執行委員會（European Commission）副主席，負責經濟貨幣事務，在創建歐元這個單一貨幣上發揮主導作用。

另1位歐元創造者，前德國聯邦銀行（Bundesbank）總裁提特梅爾（Hans Tietmeyer）12月27日過世，享壽85歲。

現有近3.4億人使用的歐元紙幣硬幣，2002年1月1日正式啟用，今天慶祝15歲生日。

1999年1月1日首次推出的歐元，最初只是作為虛擬貨幣，使用於會計和金融交易。

諷刺的是，雖然自1973年以來就是歐洲經濟共同體成員國，丹麥卻從未加入19國的歐元區。（譯者：中央社蔡筱穎）1060102

(中央社)