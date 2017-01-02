NBA》2016十大故事 騎士奪冠 杜蘭特轉隊 勇士73勝
美國運動網站《ESPN》2日刊登一篇長文，內容回顧了2016年NBA十大故事，騎士奪得隊史第一座總冠軍、杜蘭特離開雷霆轉戰金州、勇士例行賽單季73勝紀錄都先後入榜。
2016年NBA最讓人津津樂道的莫過於騎士在總冠軍系列賽1比3劣勢下連贏3場，成為NBA史上第一支在此劣勢下贏得總冠軍的球隊，而這也同時是騎士隊史第一座總冠軍。
勇士在史提芬柯瑞領軍下拿下例行賽73勝，開季24連勝以及單季投進的三分球都是一道難以超越的障礙。
杜蘭特離開雷霆，高調加盟勇士，此舉引起不少球迷的反感，但杜蘭特並不後悔，至於韋斯布魯克在少了杜蘭特之後，32場比賽就出現15次大三元，成就直追傳奇人物「大O」羅伯森，韋斯布魯克是不是改感謝杜蘭特。
美國大選希拉蕊中箭落馬，川普入主白宮，不少球隊揚言不會入住川普旗下飯店，騎士是歐巴馬執政下最後一支踏進白宮的NBA球隊，2017年拿下總冠軍的球隊會不會接受川普接見呢？
知名教頭卡爾發表的新書有不少爆料內容，在NBA球員薪資高漲的時代能夠掀起多大的浪潮？快艇如果無法闖進總冠軍賽，保羅、葛瑞芬與狄安卓喬丹組成的三具頭恐怕會分崩離析。
(中時電子報)
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