MLB》捨棄「包爺」 藍鳥考慮賈登納？
新年到來，前藍鳥強打「包爺」包提斯塔一度傳出有可能以一年約回鍋，然而卻遲遲未有定案，最新消息指出，洋基外野手賈登納也在藍鳥隊考慮名單中。
《多倫多星報》(Toronto Star)記者葛瑞芬(Richard Griffin)日前才指出，原先希望簽下4年1億美金合約的包提斯塔，自由市場乏人問津情況下，可能以接近合格報價一年1720萬的合約回鍋，底線是希望合約要高出合格報價。
然而36歲「包爺」並非藍鳥唯一選項，據NBC運動網記者華利納(Ashley Varela)報導，33歲的左打賈登納也在藍鳥考慮名單中，賈登納與洋基還有2年2500萬美金合約要走，外附2019年選擇權。
賈登納上季打擊率2成61，7轟、41分打點，上壘率7成13，各項數據看來仍是「包爺」較亮眼，包提斯塔上季因傷無緣繳出2015年的40轟表現，不過仍有22轟、87分打點，唯一不同是賈登納的左打優勢，藍鳥打線安排上可有更多變化。
(中時電子報)
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