日職巨人粉絲團 陽岱鋼中文賀新年

新球季轉戰日本職業棒球讀賣巨人隊的台灣旅日棒球好手陽岱鋼，今天透過在巨人社群網站臉書粉絲團發布的影片中，先用日文向球迷問好，接著也貼心以中文向球迷拜年。

陽岱鋼揮別北海道日本火腿鬥士隊，高規格加盟巨人，包括在日本、台灣連辦兩場加盟記者會，媒體大膽預測且不斷「墊高」的薪水，及給予夾在前輩王貞治1號和長(山鳥)茂雄3號間的2號背號，顯見巨人對陽岱鋼的重視。

巨人讓陣中重要成員以影片方式向球迷賀年，陽岱鋼影片上午也上傳到巨人官方粉絲團。

影片中陽岱鋼著西裝、打領帶，帶著微笑先用日文問候大家，接著沒忘記故鄉球迷，改用中文向大家賀年，「大家新年快樂！2017年祝大家身體健康、萬事如意」。1060102

(中央社)