收假日上午國道順暢 午後湧北返潮
元旦連假最後一天，今天上午國道路況大致順暢，高公局今天預估，下午將出現北返車潮，車流量為平日交通量1.2倍，多路段將出現壅塞，提醒民眾改走替代道路。
元旦連假最後一天，全台各地天氣晴朗，許多民眾都把握好天氣規劃出遊，根據高公局即時路況資訊系統，今天上午國道各路段大致順暢，時速都可以達到80公里，僅國5雪隧北上路段車稍多，但時速仍可維持60公里以上。
高公局預估，下午仍有旅遊及北返車潮，預估國道車流量為年平均平日交通量的1.2倍，可能車多路段為國1南向大華系統-圓山、北向西螺-埔鹽系統、苗栗-幼獅、國3南向安坑-中和、北向草屯-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪及國5北向宜蘭-坪林等路段。
高公局說，今天國道疏導措施包括國5北上高乘載管制、單一費率、夜間暫停收費、路段差別收費及開放路肩等，建議用路人多利用公共運輸、使用替代道路或調整出發時間，以避免塞在國道車陣中。1060102
(中央社)
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