23校試辦個人申請免口試 名額上限20%
大學招聯會於106學年試辦個人申請直接錄取免口試，被錄取的考生就不用舟車勞頓、奔波甄試，106學年共有23校參與，名額上限2成，未來視成效調整。
大學招生委員會聯合會去年宣布，個人申請表現優異考生，各學系可自行決定直接錄取不用面（口）試，106學年先試辦1年，由各大學自行決定是否試辦及辦理方式，總招生名額以個人申請管道2成為上限。
根據大學招聯會資料顯示，106學年共有23校參與試辦方案，包括清華大學、政治大學、中央大學、中山大學、元智大學、東吳大學等校。
大學招聯會執行秘書、清華大學教務長戴念華表示，個人申請第一階段多是3倍率篩選，若該科系要錄取50人，就有150名考生得參加第二階段甄試，過去不少學生、家長都反映，參加甄試的住宿、交通等費用太高，如果部分表現特別優秀者能直接錄取免口試，考生就不用舟車勞頓。
戴念華指出，106學年仍是試辦性質，由各校自行決定，清大同樣也開放各系自行參加試辦，若考生被試辦科系通知直接錄取免口試，但考生仍願意到系上參加團體或個別面試，學校也不會拒絕，目前初步規劃名額上限20%，未來將視試辦成效決定是否調整。
中央大學教務長陳志臣指出，中大有5系參與試辦，都是該系自行決定，由於個人申請入學名額越來越多，雖然多數科系都會設備取名額，但常常備到最後還是不足額錄取，加上3倍率篩選，導致考生四處奔波口試，希望能透過試辦方案，讓部分考生及早確定錄取科系，就不用到處跑來跑去參加面試，也可以節省很多時間成本。
元智大學教務長陳家祥指出，試辦免口試就錄取能幫考生減輕經濟負擔，元智常到桃園地區高中進行招生宣傳活動，相信這些學生對元智都有一定程度的瞭解，只要學生表現優秀、書審資料也齊全，直接錄取免面試對學系和考生都有益。1060102
(中央社)
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