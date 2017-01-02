不服酒駕撞死人被免職 警員興訟敗訴

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新竹戴姓警員酒後駕駛撞死人遭免職，免職確定前先停職，他不服處分提行政訴訟。法院指酒駕撞死人前，曾有兩次酒駕肇事，明顯損害警察守法形象，處分無不當，判戴姓警員敗訴。

台北高等行政法院公布判決指出，戴姓警員在民國103年9月間酒後駕車撞死人，酒測值達0.91毫克，2個月後被停職；104年7月遭判刑1年10月徒刑，緩刑5年確定後，被依考績法記2大過，另依警察人員人事條例免職，免職確定前先停職。

戴姓男子不服，提行政訟訴。法官調查，戴姓男子99年間就曾酒後駕車致人受傷，酒測值0.28毫克，又在100年間酒駕與他人車子碰撞，酒測值0.76毫克。

法官指出，戴姓男子職司執法工作，之前已有兩次酒駕，遭判拘役及懲處，卻未引以為鑑，103年間酒駕撞死人，顯見無視法規對酒駕禁令，嚴重損害警察人員應有守法形象，情節重大。

法院審酌考績委員會認定破壞紀律情節重大免職，免職確定前先停職，適法有據，無不當，判戴姓男子敗訴，全案還可上訴。1060102

(中央社)