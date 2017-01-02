不服酒駕撞死人被免職 警員興訟敗訴
新竹戴姓警員酒後駕駛撞死人遭免職，免職確定前先停職，他不服處分提行政訴訟。法院指酒駕撞死人前，曾有兩次酒駕肇事，明顯損害警察守法形象，處分無不當，判戴姓警員敗訴。
台北高等行政法院公布判決指出，戴姓警員在民國103年9月間酒後駕車撞死人，酒測值達0.91毫克，2個月後被停職；104年7月遭判刑1年10月徒刑，緩刑5年確定後，被依考績法記2大過，另依警察人員人事條例免職，免職確定前先停職。
戴姓男子不服，提行政訟訴。法官調查，戴姓男子99年間就曾酒後駕車致人受傷，酒測值0.28毫克，又在100年間酒駕與他人車子碰撞，酒測值0.76毫克。
法官指出，戴姓男子職司執法工作，之前已有兩次酒駕，遭判拘役及懲處，卻未引以為鑑，103年間酒駕撞死人，顯見無視法規對酒駕禁令，嚴重損害警察人員應有守法形象，情節重大。
法院審酌考績委員會認定破壞紀律情節重大免職，免職確定前先停職，適法有據，無不當，判戴姓男子敗訴，全案還可上訴。1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。