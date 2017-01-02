韓下屆總統人選 民調：文在寅勝潘基文

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南韓民意調查機構Korea Research指出，多名潛在總統候選人中，最大在野黨民主黨前黨魁文在寅的支持率最高，領先剛卸任聯合國秘書長的潘基文超過10個百分點。

南韓聯合新聞通訊社報導，該社和KBS電視台共同委託Korea Research於去年12月28日和29日針對南韓男女選民2022人進行的民意調查結果顯示，不管下屆大選是兩強相鬥還是三足鼎立格局，文在寅的支持率都領先潘基文10個百分點以上。

調查結果顯示，文在寅的支持率最高，為21.6%，其後依次是潘基文（17.2%）、民主黨所屬的城南市長李在明（11.4%），第二大在野黨國民之黨前黨魁安哲秀和忠清南道知事安熙正各以4.6%共同排名第4。

報導指出，調查假設潘基文作為保守陣營候選人參選，與文在寅進行競爭，文在寅的支持率為42.9%，潘基文為30.7%，另有26.4%的受訪者持保留態度。

假如是李在明與潘基文對決，李在明的支持率為40.3%，領先潘基文（30.2%）10.1個百分點，另外有29.4%持保留態度。

如果是安哲秀與潘基文對決，支持率分別為31.6%和30.4%，差距在誤差範圍內，另有38.1%持保留態度。

調查結果顯示，假設潘基文作為保守陣營候選人參選，與安哲秀和民主黨候選人進行3方對決，不管民主黨候選人是文在寅或李在明，民主黨候選人的支持率都大幅領先。

據報導，若文在寅代表民主黨參加大選，文在寅支持率為39.4%，潘基文為27.5%，安哲秀為12.1%，另有21.0%受訪者持保留態度。

若李在明作為民主黨代表參加大選，李在明支持率為33.7%，潘基文為27.3%，安哲秀為14.7%，另有24.4%持保留態度。

統計資料也顯示，李在明雖領先潘基文，但兩者差距小於文在寅與潘基文的差距。1060102

(中央社)